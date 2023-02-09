كل ما تريد معرفته عن الحج البري: أرخص من «الاقتصادي» بـ10 آلاف جنيه

خصصت وزارة السياحة والآثار، نحو 2500 تأشيرة حج لبرامج الحج البري الذي يعود من جديد هذا العام، بعد أن تم إلغائه العام الماضي، بسبب استمرار جائحة كورونا.

وقال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن عودة الحج البري هذا العام، تأتي فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار، على توفير برنامج حج يناسب البسطاء ومحدودي الدخل، خاصة أن سعر الحج البري يكون أرخص من أي برنامج اقتصادي آخر من 5 إلى 10 آلاف جنيه.

مميزات الحج البري

وأضاف لـ«الوطن»، أن برامج الحج البرى تتميز بالإضافة إلى قلة أسعارها بالمقارنة ببرامج الحج الأخرى، بجودة الخدمات المقدمة من خلالها، فحاج المستوى البري يقضي بعض أيام من برنامج الحج بفنادق ملاصقة أو قريبة من الحرم المكي، يكون بعضها فئة 5 و4 نجوم، فضلا عن أن برنامج الحج البري، يتضمن تقديم وجبتين غذائتين فطار وغذاء أو فطار وعشاء طوال فترة الإقامة بمكة المكرمة أو بالمدينة المنورة، إضافة إلى الوجبات الأخرى التي يتم تقديمها بمشعر منى وعرفات، التى يتم خلالها تقديم 3 وجبات يومية للحاج.

أوتوبيسات حديثة لنقل حجاج البري

وأشار إلى أن الأوتوبيسات التى يتم تخصيصها لنقل حجاج المستوى البرى من القاهرة إلى الأراضى السعودية وتتم بها كل تنقلاتهم هناك، حتى يعودوا بها بعد انتهاء مدة برامج الحج، لابد أن تكون أوتوبيسات متميزة، لافتا إلى أن وزارة السياحة، تضع ضوابط مشددة للمركبات السياحية التى تنقل حجاج المستوى البري، فضلا عن سائقي تلك الأوتوبيسات.

وأوضح أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن أسعار الحج البري لهذا العام، نظرا لعدم صدور الضوابط المنظمة للحج السياحي، مشيرا إلى أن وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة، تقوم بوضع الأسعار الخاصة بتلك البرامج، التي دائما ما تكون الأرخص بين كل برامج الحج في مصر، رغم جودة خدماتها.