شركات السياحة: انطلاق أولى رحلات حج الأقباط إلى القدس مطلع أبريل المقبل

قال صبرى يني، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه جرى البدء حاليا في إجراءات استخراج تأشيرات السفر إلى القدس لمسيحي مصر المسافرين لأداء الحج بالقدس، موضحا أن عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للسفر هذا العام تراوح ما بين 3 إلى 4 آلاف مواطن، وأولى رحلات حج الأقباط للقدس ستنطلق مطلع شهر أبريل المقبل.

30 شركة سياحة تنظم حج الأقباط للقدس هذا العام

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن شركات السياحة المنظمة لرحلات حج الأقباط للقدس، وعددها نحو 30 شركة ستبدأ فور الحصول على موافقات السفر للقدس على حجز تذاكر الطيران الخاصة بالمسافرين، لافتا إلى أن كل الرحلات ستنظمها شركة مصر للطيران وستنطلق جميعها من مطار القاهرة مباشرة إلى القدس .

أسعار برامج الحج للقدس

وأشارعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى أن الأسعار النهائية لبرامج حج الأقباط للقدس تبدأ من 52 ألف جنيه، موضحا أن تلك الأسعار تشمل سعر تذكرة الطيران من القاهرة للقدس والتى حددتها شركة مصر للطيران هذا العام بنحو28 ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى نحو 800 دولار أخرى تكلفة حجوزات الفنادق التى سيقيم بها الأقباط المصريين بالقدس وبيت لحم فضلا عن قيمة دخول المزارات.

وأوضح أن الضوابط المنظمة لسفر الأقباط للحج بالقدس، حددت أن أقل سن لسفر المواطنين المصريين للقدس 40 عاما شريطة الحصول على موافقة الكنيسة التابع لها،وتابع: «لن يسمح لمن هم مواليد أقل من عام 1983 سواء من الحجاج أو المشرفين المرافقين للرحلات بالسفرإلى الحج بالقدس».

يشار إلى أن برامج حج الأقباط للقدس تشمل إقامة الحجاج بفنادق بمدينة القدس وبيت لحم فضلا عن الزيارات الدينية والأثرية بالمدينة، بالإضافة إلى تذاكر الطيران ذهابا وإيابا.