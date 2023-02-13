الوكالة الأمريكية للتنمية: دعم 11 ألف مزارع مصري لاستخدام التكنولوجيا

أكدت ممثلة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر ، على أهمية الشراكة التى تتمتع بها أمريكا ومصر متابعة " نفخر بدعم هذه المبادرة مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا موجهة الشكر لدعم إطلاق اليوم القومي للقمح.

وأضافت ممثلة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلا ل القاء كلمتها لها بورشة عمل اليوم القومى للقمح المنعقدة ، على هامش معرض القاهرة الدولى للابتكار ، أن الدول المختلفة ومن بينها نصر عاشت تحديات غير مسبوقة منذ عام 2020 إذ واجهنا كوفيد 19 وتغير المناخ والكوارث الطبيعية والصراع والحرب الدائرة وأيضا مؤخرا زلزال مدمر فى تركيا وسوريا ونحت كوكالة سارعنا فى دعم تركيا وسوريا.

دعم الاحتياج والسلع الغذائية

وأكدت ، على تضرر مصر من هذه الأزمة وبالفعل نسعى من جانبها لتوفير المساعدات لدعم الغذاء فى مصر وندعم مصر فى زيادة الإنتاجية وخفص الهدر بعد الزراعة ونعمل مع المزارعين بغرض خفض الهدر ودعم الإنتاجية بمقدار 30% وندعم خلال هذا الموسم قمنا بدعم 11 ألف مزارع صغير من 10 محافظات لدعم استخدام التكنولوجيات التى تتوافق مع المناخ ونسعى لدعم الاحتياج والسلع الغذائية وندعم توفير السلع الغذائية ودعم زراعة القمح وفى مصر تلقت كثير من الدعم فى هذا المجال لتوفير الإمدادات الغذائية .

تقديم مساعدات 85 مليون دولار لدعم تركيا وسوريا

وتابعت ، أن الأسبوع الماضى أعلنت الوكالة عن تقديم مساعدات 85 مليون دولار لدعم تركيا وسوريا لدعم التداعيات الناجمة عن الزلازل، بعيدا عن القيود التى تفرضها أمريكا على نظام سوريا فنحن نقدم المساعدات إلى الشعب السورى وليس الحكومة السورية واستثمرنا 65 مليار دولار لدعم الشعب السورى والنازحين واللاجئين السوريين .