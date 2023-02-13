مصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في المنوفية

لقي شاب مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل مصرع شاب صعقا بالكهرباء في بركة السبع

وتبين أن الشاب المتوفى يدعى «م.ا»، 35 عاما، وتوفى بصعق كهربائي، أثناء التنقيب عن الآثار، وحُرر محضر يحمل رقم 860 إداري بركة السبع، لسنة 2023، وتم سؤال المتواجدين معه، وتبين أنه توفى أثناء التنقيب عن الآثار.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد مصرع شاب يدعى «م.ا» بصعق كهربائي أثناء التنقيب عن الآثار، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان الواقعة، وتم التحفظ على المعدات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تسمم 4 أشخاص من أسرة واحدة في المنوفية

على صعيد آخر، أصيب أربعة أشخاص من أسرة واحدة بتسمم إثر تناول وجبة طعام فاسدة في دائرة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، حيث تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.