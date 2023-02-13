رئيس الاستخبارات الأمريكية السابق: روسيا بدأت الإعداد لهجوم جديد في «دونباس»

أكد الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، الجنرال «ديفيد بتريوس»، أن روسيا بدأت الإعداد لهجوم جديد داخل الأراضي الأوكرانية، واعتبر القائد السابق للقوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي «الناتو» في أفغانستان، أن هناك مؤشرات على أن الهجوم الروسي الجديد يستهدف «دونباس».

«بتريوس»: الهجوم الجديد يستهدف جنوب أوكرانيا

وقال المسؤول الاستخباراتي السابق، في تصريحات لموقع RND الألماني، اليوم، إن روسيا تمتلك عدداً كبيراً من الجنود والمدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة، وغيرها من أنظمة الأسلحة، فضلاً عن احتياطيات كبيرة من المواد الخام، مما يجعل من السهل عليها تحمل القيود الاقتصادية من الدول الغربية.

وأضاف الجنرال بتريوس: «يبدو أن روسيا تهيئ الظروف لشن هجوم جديد في دونباس، ربما في اتجاه جمهورية لوجانسك الشعبية»، مشيراً إلى أن القوات الأوكرانية تحصل على الدبابات الغربية، وتتدرب على أنظمة جديدة، وتستعد لهجوم مضاد، من المرجح أنه يستهدف مكاناً ما بجنوب البلاد».

الأحوال الجوية تلعب دوراً في تحديد موعد العمليات العسكرية

إلا أن المسؤول الأمريكي السابق قال إنه «من الصعب التكهن بموعد بدء الهجوم»، مشيراً إلى أن الطقس والأحوال الجوية ستلعب دوراً كبيراً في تحديد متى ستسمح التضاريس بالعمليات العسكرية، وفق ما أوردته قناة «روسيا اليوم» ووكالة «نوفوستي» للأنباء، نقلاً عن الموقع الألماني، قبل قليل.

وضمن تصريحاته، التي تناقلتها وسائل إعلام غربية، وجه الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية دعوة إلى المجتمع الغربي، لتشديد العقوبات ضد روسيا، ودعم مطالب الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي، بنقل طائرات مقاتلة وصواريخ بعيدة المدى إلى نظام كييف.