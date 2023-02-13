الجمهور يشيد بريهام عبد الغفور في مسلسل «الأصلي» بعد عرض الحلقة الأولى

أشاد الجمهور بأداء الفنانة ريهام عبد الغفور في مسلسل «الأصلي»، وذلك بعد ساعات من عرض الحلقة الأولى من المسلسل على شاشة قنوات «DMC»، والذي يعرض من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الـ 8 مساء، وتعرض الحلقة الجديدة قبل موعد عرضها على التلفزيون بـ 24 ساعة على منصة «Watch IT».

وبجانب ريهام عبدالغفور يشارك في بطولة مسلسل الأصلي، عدد من نجوم الدراما المصرية من بينهم منال سلامة، حمزة العيلي، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، إسلام جمال، سارة نور، جلا هشام ويوسف عثمان، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

تفاصيل شخصية ريهام عبد الغفور في مسلسل الأصلي

وتجسد الفنانة ريهام عبد الغفور، دور «فاطمة» في مسلسل الأصلي، وهي ابنة سيد الأصلي أحد كبار تجار قطع الغيار في منطقة التوفيقية بوسط البلد، ويعتبرها بمثابة ذراعه اليمين، ولكن بعد وفاة الأب تبدأ الصراعات بين الأشقاء على الميراث، ولكن تأخذ «فاطمة» على عاتقها مسئولية الحفاظ على اسم والدها ومكانته في السوق.

المشاهدون يشيدون بريهام عبد الغفور في مسلسل الأصلي: أبدعتي

وحظى أداء ريهام عبد الغفور بإشادات عديدة من المشاهدين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحدى المتابعات: «ريهام عبد الغفور ماسكة الشخصية صح بلبسها وكلامها، ومع كل شخصية بثبت أنها من أهم ممثلات مصر في الوقت الحالي، وأصبح اسمها في العمل مقترن بنجاحه»، بينما أضاف آخر: «ممثلة قوية.. وفاطمة الأصلي تألق جديد لها».

وتوالت التعليقات: «ريهام فنانتي المفضلة أبدعتي بكل أدوارك»، «ريهام عبد الغفور تتفوق على نفسها أول مرة أشوفها بالاحترافية دي».