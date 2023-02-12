5 معلومات عن مسلسل «الأصلي» لـ ريهام عبدالغفور قبل عرضه على «dmc» اليوم

ينطلق، مساء اليوم، عرض أولى حلقات مسلسل «الأصلي»، على شاشة قناة «dmc»، بطولة ريهام عبدالغفور وعدد من النجوم، وذلك بعد انتهاء حلقات مسلسل «وبينا ميعاد»، والذي شارك في بطولته بطولة شيرين رضا وصبري فواز ومدحت صالح وبسمة وعدد من الوجوه الشبابية، وتأليف وإخراج هاني كمال، ونجح في الاستحواذ على نسبة كبيرة من المشاهدات وتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مسلسل «الأصلي»، قبل ساعات قليلة من عرضه اليوم، وذلك من خلال السطور التالية:

1- المسلسل بطولة ريهام عبدالغفور، ومنال سلامة، وإيهاب فهمي، وفتوح أحمد، ويوسف عثمان، وأحمد الشامي، وأشرف زكي، وتامر نبيل، وسارة نور، وشاهيستا سعد، وإسلام جمال، وجلا هشام، وتأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

2- تم تصوير عدد كبير من مشاهد المسلسل بسوق التوفيقية في وسط البلد.

مواعيد عرض مسلسل «الأصلي» والقنوات الناقلة

3- يُعرض مسلسل «الأصلي» من السبت إلى الأربعاء على قناة «dmc» في الساعة 8 مساءً، والإعادة على «dmc دراما» في الساعة 11 مساءً، بخلاف منصة «watch it».

- تدور أحداثه في إطار من التشويق والمفاجآت والصراعات على مدار 30 حلقة.

- تجسّد ريهام عبدالغفور شخصية فاطمة «الأصلي»، ابنة أحد كبار التجار لقطع الغيار في سوق التوفيقية، والذي لديه زوجة ثانية بخلاف والدة فاطمة، وعدد من الأبناء بينهم ولد يسمى «وحيد»، ويعتمد الأب على «فاطمة» ويعتبرها بمثابة الذراع الأيمن، ولكن مع وفاة الأب يبدأ الصراع والخلافات بين الأشقاء.