ضبط 21 متهما بالاتجار في المخدرات خلال حملة أمنية بالقليوبية

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

21 متهما لـ6 منهم معلومات جنائية

وأسفرت جهود الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 20 قضية اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 21 متهما لـ6 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7126 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 8 قطع سلاح ناري وأبيض، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وجار استمرار الحملات.