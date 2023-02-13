ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة تاجر في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، أنّ تاجرا مقيما بمحافظة الشرقية، يزاول نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالألعاب النارية متخذا من مخزن ملكه الكائن بدائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال وجوده بالمخزن المُشار إليه، وعثر داخله على 30 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي مليون و20 ألف صاروخ مختلف الأحجام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.