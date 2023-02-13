ضبط ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية في قنا

أكّدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تورط أحد الأشخاص -بائع بمحل- مقيم بدائرة قسم شرطة قنا، في إدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والبيضاء بمسكنه.

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه وضبطه وبتفتيش منزله في حضوره عُثر على (3 بنادق آلية - 5 بنادق خرطوش - طبنجة معدلة - 11 فرد محلي - 7 مسدس صوت – 22 خزينة سلاح ناري - 2 منظار بندقية آلية – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 19 طلقة صوت - 165 قطعة سلاح أبيض – أدوات وأجزاء لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية - 8 زجاجة مولوتوف).

بمواجهته اعترف بتصنيع وتصليح الأسلحة النارية والإتجار بها.