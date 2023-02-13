القبض على عصابة سرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع» في المرج

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة مالكيها ، ويتخذون من شقة مستأجرة بدائرة القسم مكاناً للإقامة والإختباء به ، وأنهم وراء إرتكاب العديد من الوقائع.

2 فرد خرطوش

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة سالفة الذكر، وعُثر بحوزتهم على سيارة ميكروباص "ملك أحدهم" – 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - ٢ سلاح أبيض "مطواه" - مبلغ مالى - ٤ هواتف محمولة "تستخدم فى مساومة مالكى السيارات المستولى عليها" - عدد ٢١ مفتاح مصطنع مستخدم فى إرتكاب حوادث السرقة - لوحة معدنية.

وقائع السرقة

وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها، وأقروا بحيازتهم للسيارة والمفاتيح المصطنعة والأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بقصد إستخدامها فى وقائع السرقة والهواتف المحمولة بقصد المساومة والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى ، وأضافوا بإرتكابهم 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط 6 سيارات من المستولى عليهم لدى إثنين من عملائهم سيئ النية تم ضبطهما ، كما أضافوا بأن اللوحة المعدنية خاصة بواقعة سرقة سيارة مبلغ سرقتها بمحافظة السويس وقيامهم بتقطيعها وبيعها ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وإتهموهم بالسرقة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.