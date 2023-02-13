تغيير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود يثير القلق.. هل يرتبط بزلزال تركيا؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، صورا عدة عن تغيير لون بحر الإسكندرية إلى اللون الأسود، وهي الصور المأخوذة ضمن جولة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية خلال تشقق رصيف الكورنيش الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي ربطه البعض بحدوث زلزال تركيا وسوريا في تلك الفترة، إلا أن الحقيقة مغايرة عن هذا التوقع.

عميد كلية العلوم تكشف سبب تغير لون بحر الإسكندرية

قالت الدكتورة أماني إسماعيل، عميد كلية العلوم جامعة الإسكندرية السابق، إن تغيير لون بحر الإسكندرية هو أمر طبيعي مع تغير الطقس والتقليب المستمر للبحر في ظل حالة الطقس الحالية.

وأضافت «إسماعيل»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن لون بحر الإسكندرية قد شهد تغيرًا أيضا خلال الصيف الماضي إلى اللون الأخضر، وذلك نتيجة للهائمات النباتية وارتفاع درجات الحرارة وقتها، لذا فتغيير لون البحر أمرا طبيعيا.

المحافظ يوضح سبب تغيير لون بحر الإسكندرية

فيما نفى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ما تردد عن ارتباط تغيير لون البحر بما حدث من زلزالي تركيا وسوريا.

وأضاف «الشريف»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تغير لون البحر أمر طبيعي ومعتاد مع تغير فصول السنة وحالة الطقس، مطمئنا جميع مواطني الإسكندرية على سلامة الوضع.

وأكد محافظ الإسكندرية، أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء وأساتذة الجامعة للتعامل مع التغيرات المناخية لتكون بمثابة منظومة الإنذار المبكر لحماية الإسكندرية من نوبات الطقس الجامحة، ولكي تقوم بتحديد ودراسة الاحتياجات والمطالب لتطوير منظومة الإنذار المبكر من خلال التنبؤ بنوبات الطقس وتغير المناخ