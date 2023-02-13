«المالية» توضح أسعار السيارات في مبادرة الإحلال.. تقسيط على 10 سنوات

تواصل مبادرة إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي، التابعة لوزارة المالية، استقبال طلبات المواطنين في المحافظات، بينها القاهرة الكبرى، حيث تم نشر أسعار السيارات في مبادرة إحلال السيارات على الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة.

وقال شريف سليمان، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مئات المواطنين سجلوا طلباتهم على الموقع الخاص بالمبادرة، حيث تم تجهيز ساحات تخريد للسيارات وفحصها في محافظات الإسماعيلية والشرقية والبحيرة وبني سويف وسوهاج

أسعار السيارات في مبادرة إحلال السيارات

وتابع المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، أنّ المبادرة تلقت آلاف الطلبات من المواطنين خاصة السيارات الملاكي والميكروباص، وتم نشر أسعار السيارات في مبادرة إحلال السيارات في جدول على الموقع الإلكتروني، كما يلي:

شروط إحلال السيارات

وأضاف «سليمان» أنّ من بين شروط إحلال السيارات، أنّ يكون مضى على امتلاك السيارة الملاكي عامين، والسيارات التاكسي والأجرة يمكن إحلالها بدون مدة زمنية في امتلاكها، وأنّ يكون تنفيذ المبادرة وفقًا للمرور الخاص بها، كما يتم توجيه صاحب السيارة المراد إحلالها، إلى أحد البنوك المتعاقد عليها في المحافظة التى يتم ترخيص السيارة فيها.

وأكد المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، أنه تم نشر أسعار السيارات الملاكي والميكروباص والتاكسي من خلال جدول في حالة الدفع الكاش أو تقسيط السيارة لمدة 10 أو 7 سنوات، بفائدة مالية قدرها 3% على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة، وذلك بالتنسيق مع 23 بنكًا خاصًا وحكوميًا.