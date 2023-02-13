المؤبد لربة منزل وشقيقها لإدانتهما بالشروع في قتل زوجها بالزيتون

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، ربة منزل وشقيقها بالسجن المؤبد، لإدانتهما بالشروع في قتل زوجها بسبب خلافات بينهما.

خلافات زوجية

وجاء في أوراق القضية، في دائرة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة، أنّ المتهمة «ربة منزل» وشقيقها شرعا في قتل زوجها بسبب خلافات بينهما على النحو المبين بالأوراق.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهمان أحرزا وحازا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الزيتون، يفيد بورود إشارة من أحد المستشفيات بدائرة القسم، بوصول أحد الأشخاص مصاب بأعيرة نارية في أنحاء جسده.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى، وبسؤال أسرة المجني عليه وعدد من الشهود، أقروا بأنّ وراء ارتكاب الواقعة زوجته وشقيقها بسبب حدوث خلافات زوجية بينهما.

وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وأقرا بارتكابهما للواقعة بسبب خلافات زوجية فيما بينهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد.