المؤبد والمشدد 15 عاما لعصابة المخدرات ببنها.. تنكروا في زي عمال نظافة

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة بالسجن المؤبد على زعيم تشكيل عصابي ومساعده، والسجن المشدد 15 عاما على 4 متهمين آخرين باقى أفراد التشكيل وتغريم كل منهم نصف مليون جنيه وأمرت بمصادرة المخدرات المضبوطة ومبلغ مالي كبير من العملات المحلية والأجنبية تقارب 3 ملايين جنيه ومصادرة الأسلحة النارية المضبوطة و3 سيارات ودراجتين ناريتين وذلك لاتجارهم في المواد المخدرة.

الإتجار في المواد المخدرة

كان المتهم الأول يدعى «ع.ا.ع»، الهارب من عدة أحكام جنائية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، اتخذ من مناطق شبرا الخيمة وبنها وقليوب مركزا لممارسة نشاطة الاجرامي في الإتجار في المواد المخدرة عبارة عن «آيس وهيروين وحشيش وأقراص الترامادول»، وكون شبكة من الموزعين لنقل وترويج المخدرات تضم شقيق زوجته المتهم الثاني والمطلوب على ذمة أحكام و 4 متهمين آخرين.

المتهمون تنكروا في زي عمال نظافة

وتنكر المتهمين في زي عمال نظافة حتى لايشك فيهم أفراد الأجهزة الأمنية، واتخذوا من مناطق شبرا وبنها وقليوب مقراً للتوزيع خاصة أمام بعض المدارس وأماكن إقامة الإفراح والحفلات.

البداية عندما وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث المخدرات وأكدتها تحريات الأمن العام تفيد قيام أفراد التشكيل بالاتجار في المواد المخدرة.

وفي حملة مكبرة جرى ضبط أفراد التشكيل جميعهم والمضبوطات وكمية من المخدرات قاربة قيمتها 6 ملايين جنيه، تم ضبط معمل صغير داخل أحد المخازن التابعة لهم في منطقة شبرا الخيمة، وضبط كمية أخرى بحوزة المتهم الثاني داخل إحدى الشقق المستأجرة بمدينة بنها.

وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار في المخدرات وأمرت جهات التحقيق بحبسهم وإحالتهم للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.