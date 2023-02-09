حبس متهم لاتجاره بـ64 ألف قرص مخدر في الدرب الأحمر.. عقوبته تصل إلى المؤبد

قررت النيابة العامة، حبس المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالدرب الأحمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت إليه تهمة الاتجار بالمخدرات وطالبت بإرسال المضبوطات إلى الطب الشرعي لمعاينتها، وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل البلاغ

تعود تفاصيل الواقعة، إلى وصول بلاغ لمباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة، بمزاولة شخص بالمنطقة، نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذه من مخزن مُستأجر مركزًا لمزاولة نشاطه.

بالفحص وعقب تقنين الإجراءات، تمّ ضبطه، وعُثر بحوزته على 64400 قرص مخدر لعقاري زاناكس والبرازولام - مبلغ مالي - هاتفي محمول - دراجة نارية دون لوحات معدنية، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار وتحقيق الربح غير المشروع، وحُرر محضرًا بالواقعة وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة المنتظرة للمتهم

وقال الخبير القانوني حسن شومان، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حالة إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «شومان» لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.