«النقد الدولي»: زلزال كهرمان المدمر يخلف تأثيرا سلبيا كبيرا على الاقتصاد التركي

أكد صندوق النقد الدولي، أن زلزال كهرمان المدمر، خلف تأثيرا سلبيا كبيرا على الاقتصاد في تركيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت تقارير دولية، أشارت في وقت سابق، إلى أن إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، قد يستغرق 10 سنوات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية

الأمم المتحدة: عدد قتلى الزلزال المدمر سيتجاوز 40 ألفا

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة «الأمم المتحدة»، أن عدد قتلى الزلزال في سوريا وتركيا سيتجاوز 40 ألفا. وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إلى ارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 80 ألفًا و200.

وفي وقت سابق، أشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى تضرر الطرق التي تربط المدن ببعضها جدا في «غازي عنتاب»، مضيفة أن قوات الشرطة تنتشر بشكل كبير لمنع الناس من العودة إلى المنازل المتصدعة في المدينة.

وذكرت «العربية»، أن البنية التحتية متضررة بالكامل في «إصلاحية»، مضيفة أن المدينة خالية تماما من السكان ولا يسمح للناس بالعودة إلى منازلهم. ومنعت ضعف شبكات الهاتف وتضررها من الزلزال المدمر، الناس من التواصل مع بعضهم.

ولفتت القناة الإخبارية، إلى غضب شعبي من غياب الرقابة على الأبنية ومتعهدي البناء، مضيفة أن السلطات التركية بحاجة إلى مزيد من العناصر الأمنية لضبط عمليات السلب والنهب في المدن المتضررة من الزلزال المدمر.

إلقاء القبض على ما لا يقل عن 48 شخصًا للاشتباه بقيامهم بأعمال نهب

وكانت السلطات، ألقت القبض في وقت سابق، ما لا يقل عن 48 شخصًا للاشتباه بقيامهم بأعمال نهب في 8 محافظات تركية تضررت جراء الزلزال المدمر.

بدورها، حولت السلطات، المبيت الجامعي إلى مراكز لإيواء الناجين، فيما قررت إغلاق الجامعات حتى الصيف ومباشرة التعليم عن بعد، فيما أصبح تدنى درجات الحرارة في الليل عائق كبير أمام جهود الإنقاذ، فيما لم تحصل عائلات على مساعدات.

ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر إلى 88 شخصا

وفي وقت سابق، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال امرأة على قيد الحياة في «أدي يامان» جنوب شرقي تركيا بعد مضي 136 ساعة على الزلزال المدمر. وفي ألمانيا، ستسهل السلطات، منح تأشيرات مدتها 3 أشهر للمتضررين الأتراك والسوريين، والذين لديهم عائلات في ألمانيا.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، ارتفاع عدد الضحايا جراء الزلزال المدمر، إلى 88 شخصا.