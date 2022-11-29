محافظ البنك المركزي يقدم واجب العزاء في والدة إيهاب جوهر

قدم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واجب العزاء في وفاة والدة المنتج إيهاب جوهر، السيدة نظيمة عبد السلام العيسوي، خلال مراسم العزاء المقام بمسجد عمر مكرم، قبل قليل، بحضور عدد كبير من قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وشهد عزاء والدة المنتج إيهاب جوهر، حضور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قيادات الشركة المتحدة تقدم واجب العزاء

ومن بين قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حضر أيضا عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، محمد السعدي عضو مجلس الإدارة، خالد صلاح مساعد رئيس مجلس الإدارة لقطاع الصحف والمواقع، حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات، هشام سليمان مساعد رئيس مجلس الإدارة للإنتاج الفني، يسري الفخراني رئيس المحتوى الدرامي.

كما حرص على الحضور أيضا لعزاء والدة المنتج إيهاب جوهر عدد كبير من الفنانين، كان من بينهم أحمد حلمي ومنى زكي وتامر حبيب وعمرو يوسف ويسرا وإلهام شاهين ومصطفى فهمي وعدد آخر من الفنانين.

وحضر أيضا عدد من رجال الأعمال، كان من بينهم محمود الجمال رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقاري، كريم أبو غالي رئيس مجلس إدارة شركة ريجينا للصناعات الغذائية، هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة وغيرهم.

وكذلك حرص عدد من الشخصيات العامة على تقديم واجب العزاء للمنتج إيهاب جوهر كان من بينهم زاهي حواس، الكابتن عدلي القيعي رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، الشيخ خالد الجندي وغيرهم.