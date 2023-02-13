المؤبد لمتهم قتل شابا في مشاجرة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة متهم بقتل شاب ذلك خلال مشاجرة مع والده، بالسجن المؤبد 25 عاما.

مقتل شاب

تعود أحداث القضية رقم 1726 جنح مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 2033 لسنة 2022 جنايات كلي جنوب الزقازيق، إلى تلقي مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط «أحمد . ا . م»، 19 عاما، لأنه في يوم 28 مايو عام 2022 قتل المجني عليه حمدي عصام حمدي سید أحمد، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية، وعقد العزم على إزهاق روحه، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيضا «مطواة» اعتاد حمله، وذلك إثر تراشق بالألسنة بألفاظ نابية بين المتهم ووالد المجني عليه، تولدت عنها مشاجرة.

تدخل المجني عليه للدفاع عن والده

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية، تدخل المجني عليه لمؤازرة والده، ودرء ماقد يقع عليه من اعتداء، ومالبث أن التقاه المتهم للوهلة الأولى قادما نحوه حتى باغته من فوره بطعنة واحدة قاتلة من سلاح أبيض كان بحوزته، واستقرت في منتصف صدره فأسقطته أرضا في الحال، وأحدثت به الإصابة والتي أودت بحياته وأردته قتيلا.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهم إلى محكمة حنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.