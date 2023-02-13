«المعلمين العرب» يعلن تضامنه من الأشقاء السوريين المتضررين من الزلزال

أكد اتحاد المعلمين العرب، تضامنه الكامل مع الأشقاء السوريين في مصابهم الأليم، بعد أحداث الزلزال الذي أصاب بلادهم مؤخرًا.

وأعرب خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن عميق حزنه من تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا، وأسفر عن مصرع الآلاف من الضحايا.

وقال «الزناتي»: «بقلوب مكلومة، وبعيون ملأتها دموع الحزن على ضحايا الزلزال المدمر الذي أصاب الشقيقة سوريا، نتقدم إلى نقابة المعلمين بسوريا، ولجموع الشعب السوري بخالص آيات العزاء والمواساة، رافعين أكف الضراعة إلى الله لكي يرفع البلاء عن الشعب الشقيق».

رسالة دعم ومؤازرة

وأرسل نقيب المعلمين المصريين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رسالة دعم ومؤازرة إلى المعلمين السوريين، ممثلين في نقابة المعلمين بسورية، وإلى جموع الشعب السوري الشقيق، داعيًا المولى عز وجل أن تعود شمس سوريا زاهرة، تملأ الآفاق العربية والدولية بما يستحقه السوريون من رفعة ورقي.

تكاتف الجهود لدعم الأشقاء في سوريا

كما قدم واجب العزاء للشعب السوري في ضحايا الزلزال المدمر الذي أسفر عن مصرع وفقدان الآلاف من السوريين، مؤكدًا ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل دعم الأشقاء في سوريا، ودعم كافة المتضررين من الزلزال المدمر.

وأشار إلى أن اتحاد المعلمين العرب بكافة المنظمات التي يضمها الاتحاد في عضويته متضامنون مع الأخوة الأشقاء في سورية، لافتًا إلى أن الاتحاد يضع كافة امكانياته في خدمة معلمي سوريا لتجاوز المحنة الحالية.