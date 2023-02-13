وصول مساعدات عراقية إلى سوريا.. «10 أطنان مواد إغاثية»

وصلت طائرة عراقية، إلى «مطار حلب الدولي» محملة بـ10 أطنان من المواد الإغاثية للمتضررين من زلزال سوريا.

من جانبها، أرسلت «أبو ظبي»، 8 طائرات إماراتية محملة بالمساعدات لسوريا لبينها 4 إلى «اللاذقية» و4 إلى «دمشق».

وفي وقت سابق من اليوم، وصلت طائرة إماراتية إلى «مطار اللاذقية الدولي» تحمل 34 طنا من المواد الغذائية للمتضريين من زلزال سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، أنّ طائرة مساعدات إماراتية وصلت إلى «مطار دمشق الدولي» تحمل 86 طنا و420 كيلوجراما من المساعدات تتضمن مواد غذائية وخيما وبطانيات.

مرحلة الإنقاذ من زلزال سوريا اقتربت من نهايتها

وكان «الصليب الأحمر الدولي»، ناشد عبر شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، الأطراف الدولية تقديم المساعدات الطارئة لاسيما إلى سوريا.

من جانبها، ذكرت منظمة «الأمم المتحدة»، أنّ مرحلة الإنقاذ من زلزال سوريا اقتربت من نهايتها، مضيفة أنّ المنظمة ستنقل المساعدات من مناطق الحكومة السورية إلى شمال غربي البلاد.

ووصل منسق الأمم المتحدة للإغاثة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيت، في وقت سابق، إلى «حلب» شمال سوريا، وقالت وكالة «سانا» السوررية، إنّ المسؤول الأممي اطّلع على واقع الأحياء المتضررة جراء الزلزال.

وكان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، التقى في وقت سابق من اليوم، مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسون.