باكستاني «فاعل خير» يتبرع بـ30 مليون دولار لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

في الكوارث الطبيعة والأزمات التي قد تقع فيها دول العالم، دائما ما تحرك الإنسانية مشاعر الشعوب قبل حكومات الدول، فالجميع ينتابه نفس الألم، سواء كان مختلفا عنه في الديانة أو اللون، إذ أن الإنسانية تجمعنا في مثل تلك اللحظات، كما أنها تأتي في المقام الأول.

وفي الفترة الأخيرة، شهد العالم الكثير من الفواجع، إثر حدوث الزلازل، كما حدث في كل من تركيا وسوريا، ولاقى كل منهما، الكثير من التعاطف والمساندة من مختلف دول العالم، فلم تتوقف الإمدادات والمساعدات طوال الأسابيع الماضية، لمساعدة العالقين تحت الأنقاض، وتعاطفا مع الأسر والأشخاص الذين فقدوا ذويهم في هذه الأحداث.

رجل باكستاني يتبرع بـ30 مليون دولار لضحايا تركيا وسوريا

ومن منطلق الشعور بالتعاطف، وحب الخير، والإحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين، تبرع رجل باكستاني بمبلغ كبير، قدره 30 مليون دولار، إذ دخل السفارة التركية بواشنطن، ليخرج منها مجهولا الاسم ومتبرعا، لمساعدة المتضررين من تبعات الزلزال الذي وقع في تركيا.

«لم يرغب في الإفصاح عن هويته»، هذا ما تداولته الصحف المحلية والعالمية، ووفقا لما أعلن عنه الإعلام المحلي الباكستاني، حيث دخل صباح هذا اليوم رجل باكستاني، لم يرغب في أن يتعرف أحد على هويته الشخصية، وتبرع بمبلغ 30 مليون دولار لضحايا الزلزال التركي السوري.

وأشاد نواز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني، في تغريدة له على «تويتر»، بهذا الفعل الإنساني، يقول فيها، «إن هذه الأعمال الخيرية، تمكن البشرية من الانتصار على الصعاب، والتي يبدو حلها في غاية الصعوبة».

كما ذكر المركز الباكستاني للأعمال الخيرية، أن باكستان تأتي في المرتبة الـ«34»، عالميا في التبرع، ووفقا لما نشره موقع «Sub News» الإخباري، أن القيمة التي تتبرع بها دولة باكستان سنويا، تزيد عن ملياري دولار في العام.