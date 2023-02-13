وفاة رضيعة إثر اندلاع حريق في أحد المنازل بأسيوط

اندلع حريق في منزل بعزبة زايد التابعة لقرية الحواتكة في مركز منفلوط في محافظة أسيوط، نتيجة ماس كهربائي؛ مما تسبب في وفاة طفلة رضيعة واحتراق محتويات المنزل.

بلاغ باندلاع حريق

تلقى اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد باندلاع حريق في منزل بعزبة زايد التابعة لقرية الحواتكة دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والإطفاء والأجهزة التنفيذية، وتبين اندلاع حريق في منزل ملك «مصطفي.م.م» نتيجة ماس كهربائي.

احتراق محتويات المنزل

ونتج عن الحريق احتراق محتويات المنزل ووفاة طفلة وضيعة ابنة صاحب المنزل تدعى «رنا مصطفي»، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة التي صرحت بدفن الطفلة الرضيعة.