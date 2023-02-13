طقس الإسكندرية اليوم.. استمرار حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات موجة طقس الإسكندرية السيئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة لسقوط الأمطار.

التعامل مع طقس الإسكندرية اليوم

كما أصدر المحافظ تكليفاته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد على أرض الواقع؛ لمتابعة تداعيات النوة الحالية وما يتبعها من سقوط أمطار بنسبة 40%، بحسب توقعات طقس الإسكندرية اليوم، وذلك للتعامل الفوري والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

أمطار الإسكندرية اليوم

وتعاملت الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية مع أمطار اليوم التي بدأت فجرًا واستمرت حتى الصباح.

درجات الحرارة مع طقس الإسكندرية اليوم

وبلغت درجات الحرارة المتزامنة مع طقس الإسكندرية اليوم، العظمي 16 درجة مئوية، والصغري 10 درجة، وهو ذات الدرجات على مدن الساحل الشمالي ما يعني أن طقس اليوم شديد البرودة في ظل بلوغ سرعة الرياح 28 كيلو متر في الساعة، ما يزيد من شعور الدرجات بشكل أقل عن المتوقع.