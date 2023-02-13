باحث في العلاقات الدولية: قمة دبي للحكومات تعادل مؤتمر دافوس الاقتصادي

قال إسماعيل التركي الباحث في العلاقات الدولية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العالمية للحكومات بدبي، بمثابة دفعة قوية لهذا المنتدى ليصبح من المنتديات العالمية التي تحظى بإشادة واهتمام بالغ على مستوى العالم من الممكن أن تصل بالجزء الخاص بالحكومات والتميز الحكومي والمسائل المطروحة على أجندته، إلى مستوى يعادل مؤتمر دافوس الاقتصادي الذي يعقد بأوروبا سنويًا.

وأضاف التركي في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أن دعوة مصر لتكون ضيف الشرف هذا العام وأن يكون الرئيس السيسي على رأس وفد رفيع المستوى، انطلاقة مصرية متميزة، ضمن مجموعة من الاعتبارات أهمها العلاقات المتميزة والخاصة والتاريخية بين الإمارات العربية المتحدة وبين مصر، فالعديد من الخبراء والمتابعين يعتقدون أن العلاقات المصرية الإمارتية نموذج يحتذى به في العلاقات العربية العربية بصفة عامة، كونها علاقة متميزة بكافة المناحي سواء السياسية أو الاقتصادية أو التنموية أو القبول الشعبي، إضافة إلى العلاقات المتميزة بين القادة بالدولتين.

وأوضح الباحث بالعلاقات الدولية أن حضور الرئيس السيسي يؤكد على الدبلوماسية النشطة التي تتمتع بها مصر بالآونة الأخيرة، فالرئيس السيسي كان حاضرًا في كل القمم متعددة الأطراف إضافة إلى القمم المختلفة، أبرزها القمة الخليجية مع الصين ومع الولايات المتحدة، والقمة العربية بالجزائر والزيارات المتعددة بالأردن والإمارات، مشيرًا إلى أن تواجد الرئيس السيسي يعد أحد أهم عوامل نجاح هذه القمم.