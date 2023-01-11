حبس متهم 4 أيام في 23 قضية اتجار بالمخدرات.. ومحامٍ يوضح العقوبة

أمرت جهات التحقيق بحبس شخص لترويج المواد المخدرة بالدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها الى المعمل الكيماوي لتحليلها، وإعداد تقرير مفصل عنها، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لمركز شرطة طلخا بالدقهلية، بوجود شخص سبق اتهامه في 23 قضية سابقة، يروج المخدرات بالمنطقة.

وبالفحص والتحريات، تبين أنه بحوزته 59 لفافة لمخدر الهيروين، و10 لفافات تحوي مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

عقوبة المتهم

وحول العقوبة المتوقعة للمتهم، يقول الخبير القانوني أشرف ناجي، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «ناجي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.