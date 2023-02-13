«الجنايات» تحيل أوراق طالب وعامل للمفتي لاتهامها بقتل شخص في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بإحالة أوراق المتهم «م ع» 19 عاما، عامل، ومقيم بطهطا، والمتهم «ع م ع» طالب يا بمركز طهطا، إلى فضيلة المفتي، وتحديد جلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو للنطق بالحكم، لاتهامهما بقتل المجني عليه «م خ»، مع سبق الإصرار والترصد، بإطلاق النار عليه من سلاح ناري كان بحوزتهما بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم في محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين محمد سعد مرسي، ومحمد يوسف عبد الله، بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 بدائرة مركز طهطا، شمال سوهاج عندما تلقى الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بمقتل المجني عليه، والعثور على جثته بها عدة إصابات متفرقة بالجسد، وتم نقله إلى مستشفى طهطا جثة هامدة إثر إطلاق النار عليه، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة حيث قاما بسرقة الدراجة النارية الخاصة به والهاتف المحمول من المجنى عليه أثناء سيرهما ليلا بالطريق العام، وعندما حاول مقاومتهما قاما بإخراج سلاح ناري وإطلاق النار عليه، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم القبض على المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمهما المذكور.