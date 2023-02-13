إحالة مدير مدرسة إعدادية للتحقيق في مخالفات أعمال الكنترول ببني سويف

فاجأ الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، مدرسة البطل يوسف صديق الإعدادية المشتركة بقرية زاوية المصلوب التابعة لإدارة الواسطى التعليمية، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية.

إحالة مدير المدرسة للتحقيق

وقرر وكيل تعليم بني سويف إحالة مدير المدرسة للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي، وعدم المتابعة الجادة للمدرسة، وعدم انضباط العملية التعليمية، والتقصير والاهمال من بعض المعلمين، ولوجود مخالفات في أعمال كنترول صفوف النقل.

وكيل تعليم بني سويف يستمع إلى الطلاب

وتضمنت الزيارة تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط وحجرة كنترول صفوف النقل والأنشطة المختلفة، والتقى وكيل الوزارة عددا من الطلاب وأجرى معهم حوارا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة الطلابية، واستلام الكتب المدرسية ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة.

استمرار أعمال النظافة وتطهير وتعقيم حجرات الدراسة

وشدد وكيل تعليم بني سويف، على استمرار أعمال النظافة وتطهير وتعقيم حجرات الدراسة، والتأكيد على نظافة دورات المياه حرصاً على سلامة الطلاب، فضلاً عن التأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل التعليمية.

كما وجه «عبد التواب» بتفعيل الأنشطة التربوية، وتخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية حول التغيرات المناخية، وكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث والمشروعات القومية و«حياة كريمة»، إلى جانب تنظيم رحلات للطلاب إلى المشروعات القومية لتعريفهم بما تم إنجازه على أرض الواقع من هذه المشروعات لتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب بالإضافة إلى إثراء معلومات الطلاب من خلال البحث والاطلاع.