إسقاط 3 أجسام غامضة بالأجواء الأمريكية.. هل تقف وراءها مخلوقات فضائية؟

منذ أن أطلقت طائرة قتالية تابعة لسلاح الجو الأمريكي صاروخاً على منطاد صيني، أثناء تحليقه في الأجواء الأمريكية، أواخر شهر يناير الماضي، أمر الرئيس جو بايدن بإسقاط 3 أجسام غامضة، رصدتها الدفاعات الجوية الأمريكية في مناطق بشمال الولايات المتحدة وكندا، الأمر الذي أثار تساؤلات حول طبيعة تلك الأجسام، ومصدر إطلاقها في الأجواء الأمريكية.

تفسيرات متباينة لمهام الأجسام الغامضة في أجواء أمريكا

وتباينت تفسيرات الدوائر الاستخباراتية والعسكرية في الولايات المتحدة بشأن مهام تلك الأجسام الغامضة، والتي كان بعضها في حجم سيارة صغيرة محمولة جواً، والتي رأى البعض أنها ربما تم إطلاقها في المناطق الشمالية لأغراض بحثية، وذهب البعض إلى أنه قد تكون هناك أطراف «معادية» أطلقت تلك الأجسام الغامضة، في أجواء الولايات المتحدة بغرض التجسس.

إلا أن أحد أكبر القادة العسكريين في الجيش الأمريكي، وهو الجنرال جليندي فانهيرك، قائد القيادة الشمالية الأمريكي، وقيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية، خرج بتصريحات أثارت كثيراً من الجدل، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها، قائلاً إنه لا يستبعد أن تكون الأجسام الطائرة، التي أسقطها الجيش الأمريكي، قادمة من خارج كوكب الأرض.

رصد الأجسام الطائرة تحلق قرب مواقع عسكرية حساسة

وأكدت وزارة الدفاع «البنتاجون»، في بيان أصدرته صباح اليوم، أن طائرة قتالية من طراز «إف-16» أسقطت جسماً مجهولاً أعلى بحيرة «هورون»، مساء الأحد، وأشارت إلى أن الجسم كان يحلق على ما يبدو بالقرب من «مواقع عسكرية حساسة»، واعتبرت أنه لم يشكل فقط خطراً على الطيران المدني، بل كان أيضاً أداة محتملة للتجسس، وفق ما نقلت شبكة CNN الأمريكية.

وفي تصريحات للصحفيين، قبل قليل، اعتبر قائد القيادة الشمالية الأمريكية أن إسقاط الجسم الطائر فوق بحيرة «هورون»، الواقعة ضمن ولاية ميتشيجان، قرب الحدود مع كندا، يأتي ضمن سلسلة «أحداث غير عادية» في المجال الجوي للولايات المتحدة، ووصف سلسلة إسقاط أجسام غامضة في أجواء الولايات المتحدة، بأنها «ليس لها سابقة في زمن السلم».

إسقاط جسم طائر بثمانية أضلاع وسلاسل تتدلى منه

ورداً على سؤال عما إذا كانت الأجسام الطائرة الثلاثة، التي أسقطتها الطائرات الحربية الأمريكية، لها صلة بكائنات فضائية، أجاب الجنرال «فانهيرك» قائلاً: «لا أستبعد أي شيء، سأترك الأمر لأجهزة المخابرات للكشف عن كافة الملابسات بهذا الشأن»، فيما نقلت شبكة ABC عن مصادر مطلعة، أن الجسم الذي تم إسقاطه مساء الأحد، له ثمانية أضلاع مع سلاسل تتدلى منه.

وتابع الجنرال الأمريكي: «في هذه المرحلة، نواصل تقييم كل تهديد، أو أي خطر محتمل غير معروف، يقترب من أمريكا الشمالية، بمحاولة التعرف عليه»، فيما كشف مسؤول آخر بالجيش الأمريكي، طلب عدم ذكر اسمه، أنه «لا يوجد أي دليل يوحي بأن تلك الأجسام الطائرة جاءت من خارج كوكب الأرض»، وسط اتهامات متزايدة للصين بممارسة أنشطة تجسسية داخل الأراضي وفي الأجواء الأمريكية.