السيسي: الدولة قضت على فيروس سي بأفكار ومبادرات ناجحة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ عددا كبيرا من المصريين كان مصابا بفيروس سي، وحال استمر الوضع كما كان عليه، كانت مصر ستبقى على قائمة أوائل الدول الأكثر تسجيلا للإصابات بفيروس سي، موضحا أنّ الدولة بادرت بأفكار ونفذت خطة لعلاج المصريين، وهو ما نجحت فيه بالفعل حتى أصبحت مصر خالية من فيروس سي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة في الإمارات، أنّ الدولة نفذت خططا للتطوير في العديد من المجالات، حيث كانت تسعى لربط كهربائي مع السعودية واليونان وإيطاليا والسودان وليبيا، لكنها لم تكن جاهزة من قبل، والآن أصبحت مستعدة لتنفيذ الربط بعد مشروعات التطوير الكثيرة التي شهدتها الدولة.

وتابع الرئيس، أنّ الربط الكهربائي بين الدول توجه عالمي، لتبادل الطاقة وفقا لظروف واحتياجات كل بلد، وهو ما لم يكن ممكنا من قبل، حيث كان قطاع الكهرباء متأخر جدا، لكن الأمور تغيّرت الآن بعد القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء واستقرار الأمور.