سفير إسبانيا بالقاهرة: مصر لديها برنامج طموح خاص بالتنمية الاقتصادية

أكد السفير الإسباني لدى القاهرة، ألبارو ايرانثو جوتييريث، أن هناك إمكانات نمو كبيرة للشركات الإسبانية في قطاعات مهمة لمصر مثل النقل والبنية التحتية والطاقة المتجددة والزراعة والمياه والصحة.

برنامج اقتصادي مصري طموح

وقال السفير الإسباني، خلال الاحتفال بالعيد القومي لإسبانيا أمس الأربعاء بحضور عدد كبير من سفراء الدول بالقاهرة، إن مصر دولة منغمسة في برنامج طموح خاص بالتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن بلاده وشركاتها لديها رغبة في المشاركة في هذه التنمية التي تشهدها البلاد والمساهمة في النهوض بالحقوق الاقتصادية.

زيادة التعاون بين القاهرة ومدريد في المجالات السياسية

ولفت «جوتييريث»، إلى أن العلاقة بين البلدين لا تقتصر على المجال الاقتصادي، بل وصلت العلاقات السياسية والدبلوماسية إلى درجة كبيرة في العامين الماضيين، إذ ازداد عدد الزيارات الثنائية رفيعة المستوى بشكل ملحوظ، وبلغت ذروتها من خلال الزيارة المثمرة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيث، للقاهرة في ديسمبر الماضي، تلتها زيارة إلى إسبانيا في شهر إبريل الماضي لوزير الخارجية سامح شكري.

واختتم السفير الإسباني لدى القاهرة تصريحاته، معربا عن شكره وتقديره للعديد من المصريين الناطقين بالإسبانية، الذين ساهموا كثيرًا في تحسين نشر الثقافة الإسبانية في مصر وتعزيز الصداقة بين البلدين.