السيسي: راهنت على وعي الشعب المصري بعد 2011.. وربحت الرهان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه كان هناك تخوفات بعد أحداث 2011 و2013 بألا يتحمّل المصريون مزيد من الضغط، مؤكدا أنّه راهن على وعي الشعب المصري، وكان واثقا أنّه سيكون على قدر المسؤولية والحمل الكبير، وربح الرهان.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الحوارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي بالإمارات، أنّ العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من 24 مدينة ذكية في مصر، حيث عاش نحو 50% من الكتلة السكانية في مصر داخل عشوائيات، دون تنمية أو تخطيط، وأردنا الخروج بعيدا عن هذا الإطار والوصول إلى 10 و12% من مساحة مصر.

وتابع الرئيس، أنّ المصريين عاشوا على 5% من مساحة مصر منذ أكثر من 200 سنة، وخططنا لتصبح النسبة 12% خلال 10 سنوات، والعاصمة جزءا من الخطة، لافتا إلى أنّ الدولة مستمرة في خطتها للتنمية العمرانية، وتوفير وحدات سكنية للمواطنين في المدن الجديدة.

وأوضح الرئيس السيسي، أنّ مصر تعمل على تطهير البحيرات، وأصبحت بحيرة المنزلة شبيهة بالبحر المتوسط.