وصول 14 معدة جديدة بتكلفة 40 مليون جنيه لدعم منظومة النظافة بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وصول 14 معدة جديدة كدفعة ثانية لدعم منظومة المخلفات الصلبة ورفع جودة قطاع تحسين البيئة بالمحافظة بتكلفة قاربت على 40 مليون جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بتكلفة إجمالية 64 مليون جنيه، وذلك خلال جولته الميدانية الموسعة لتفقد اصطفاف المعدات الجديدة.

اصطفاف المعدات الجديدة في محافظة المنوفية

تضمن الاصطفاف 7 سيارات رش وشفط مجهزة سعة 4 متر مكعب، و7 سيارات قلاب مجهزة سعة 20 طنا.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه جار توريد 2 برج كهرباء بتكلفة 2 مليون و163 ألف جنيه خلال أسبوع، موضحاً أن تلك المعدات سيتم توزيعها بنطاق الوحدات المحلية للمساهمة في نقل تراكمات القمامة من المنبع مباشرة إلى المدفن الصحي الآمن بالسادات، فضلاً عن التعامل الفوري في شفط تجمعات مياه الأمطار خلال موسم الشتاء لتحقيق السيولة المرورية للمركبات، مشدداً على ضرورة الحفاظ على تلك المعدات والاهتمام والعناية بها وإجراء كافة الصيانات الدورية اللازمة لضمان الحفاظ عليها وتأدية المهام المطلوب تنفيذها بالشكل اللائق.

فيما كلف محافظ المنوفية، مدير الإدارة الفنية، بإعداد تصور لإنشاء وحدة خاصة لسيارات الرش والشفط وإعداد هيكل إداري تابع لها على غرار «وحدة التدخل السريع»، حتى تكون على أتم استعداد للتعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ وشفط تجمعات مياه الأمطار بالأماكن الأكثر تجمعاً لبؤر المياه لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين، مؤكداً أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة لتطوير وتحسين مستوى خدمات النظافة بكافة الشوارع والميادين العامة بأرجاء المحافظة لإضفاء مظهراً حضارياً وجمالياً.

محافظ المنوفية يتفقد محور ترعة المعهد الجديد

وخلال جولته الميدانية، تفقد محافظ المنوفية الأعمال التمهيدية لإنشاء محور ترعة المعهد الجديد بنطاق حي شرق مدينة شبين الكوم كشريان تنموي هام يهدف إلى تخفيف الاختناقات المرورية بالعاصمة، حيث جار تنفيذ أعمال طبقة الإحلال بالطريق تمهيداً لفرد طبقة السن بطول 800 متر وبتكلفة 6 ملايين جنيه، ووجه بتكثيف الجهود لتسريع منظومة العمل لضمان الانتهاء من كافة الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة نظراً لأهمية الطريق.