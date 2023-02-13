المشدد 7 سنوات لمدرس أصاب زوج شقيقته بعاهة بسبب الدروس الخصوصية  

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد 7 سنوات لمدرس ابتدائي في قليوب، لقيامة بفقأ عين زوج شقيقته، وإصابة العين الأخرى، فضلا عن إصابته بكسور، ما أسفر عن فقده البصر بنسبة 70%، وذلك في مشاجرة بينهما.

خلاف مالي بين شقيقة المتهم والمجني عليه

وصدر الحكم في جنايات شبرا برئاسة المستشار خالد الشباسي، حيث ترجع أوراق القضية إلى استغاثة شقيقة المتهم به، وتعمل مُدرسة، وذلك إثر خلاف مالي نشأ بينها وبين زوجها المجني عليه، بسبب حصيلة أموال الدروس الخصوصية بينهما.

وبحسب أوراق القضية، تعدى الزوج زوجته بالضرب، فاستغاثت بشقيقها الذي حضر للدفاع عنها، فأمسك بقطعة حديدية، وانهال على الزوج محدثا به عدة إصابات في الرأس والوجة وأنحاء الجسد.

حيثيات حكم محكمة جنايات شبرا

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن التصالح بين المجني عليه والمتهم لاحقا لا تعول عليه المحكمة وتطرحه، باعتبار أن الواقعة جناية مما لا يجوز التصالح فيها.