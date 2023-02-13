ثامن أيام زلزال تركيا.. انتشال طفلة على قيد الحياة و84 مليار دولار إجمالي الخسائر

مع مرور أسبوع كامل على الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر يوم الاثنين الماضي، تضاءلت الآمال في العثور على مزيد من الناجين، ومع ذلك، فقد واصلت فرق الإنقاذ جهود البحث عن أحياء محتملين بين حطام آلاف المباني المدمرة.

إنقاذ طفلة عمرها 8 سنوات

وشهد اليوم الثامن، الاثنين، إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، بعدما أمضت 178 ساعة تحت الأنقاض، مع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى ما يقرب من 37 ألف قتيل، ما يضعه ضمن أكثر 5 زلازل فتكاً خلال القرن الـ21.

تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، بعضا من أبرز المشاهد المؤثرة، التي جرى رصدها في المواقع المتضررة، خلال اليوم الثامن بعد الزلزال الذي ضرب منطقة «كهرمان مرعش»، في جنوب تركيا، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، والذي وصفته منظمات إغاثة بأنه «أسوأ كارثة» تشهدها المنطقة منذ عقود، بعدما خلف دماراً واسعاً في 10 ولايات تركية على الأقل، بالإضافة إلى عدد من المحافظات السورية.

إنقاذ طفلة 4 سنوات بعد 178 ساعة تحت الأنقاض

تمكنت فرق البحث والإنقاذ العاملة في المناطق المنكوبة بجنوب تركيا، من انتشال طفلة، تبلغ من العمر 4 سنوات، على قيد الحياة، بعدما أمضت نحو 178 ساعة تحت الأنقاض، في مدينة «آديامان»، بعد ساعات قليلة من إنقاذ سيدة، وجرى العثور عليها على قيد الحياة، تحت أنقاض أحد المباني في ولاية «هاتاي»، بعد مرور حوالي 176 ساعة على زلزال فجر الاثنين الماضي.

خامس أكثر الزلازل فتكا في القرن منذ عام 2000

جاء زلزال تركيا ضمن أكثر 5 زلازل فتكاً في القرن الـ21، بعد ارتفاع حصيلة الضحايا إلى ما يقرب من 37 ألف قتيل، وفق حصيلة غير نهائية، منهم نحو 32 ألف قتيل في تركيا، وأكثر من 5 آلاف قتيل في سوريا، ليتجاوز، من حيث عدد الضحايا، الزلزال الذي ضرب منطقة «بام» الإيرانية، في عام 2003، وأسفر عن مقتل نحو 31 ألف شخص.

الزلزال يكبد الاقتصاد التركي خسائر 84 مليار دولار

توقع اتحاد الشركات في تركيا أن يتكبد اقتصاد البلاد خسائر بقيمة 84 مليار دولار، تمثل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة الزلزال المدمر، منها أضرار بنحو 70.8 مليار دولار للمباني السكنية، وخسارة أخرى 10.4 مليار دولار في الدخل القومي، حيث أشارت تقديرات لشبكة «سكاي نيوز عربية» إلى أن الزلزال تسبب في انهيار أكثر من 12 ألف مبنى.