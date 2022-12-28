حصاد 2022.. كوارث طبيعية حدثت في العالم وحصدت أرواح آلاف الأشخاص

شهد عام 2022 عدة كوارث طبيعية في مناطق مختلفة حول العالم، سواء في آسيا أو الولايات المتحدة أو في المطنقة العربية، وكانت بعض الكوارث هي الأسوأ.

ومات نحو 6347 في العالم نتيجة الكوارث في النصف الأول من العام الحالي 2022 بحسب تقرير مشترك صادر في سبتمبر 2022 عن مركز أبحاث الأوبئة والكوارث «سي آر إي دي»، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتم تسجيل في الشهور الـ 6 الأولى نحو 187 كارثة في 79 دولة وتضرر منها 50 مليون فرد بخسائر تجاوزت 40 مليار دولار، ولكن تظل الكوارث الطبيعية المسجلة في العام الحالي أقل من الكوارث المسجلة في عام 2021.

جفاف وفيضانات في آسيا.. وإعصار في الولايات المتحدة

شهد العراق كارثة متمثلة في جفاف ضرب البلاد هو الأول منذ 92 سنة، أما نيجيريا شهدت فيضانات كانت الأسوأ منذ عشرات السنين، أما الولايات المتحدة الأمريكية فحدث فيها إعصار إيان جنوبي البلاد وكان ضمن أعنف الأعاصير في التاريخ الأمريكي الحديث، في الوقت الذي سجلت الأمطار في أستراليا رقما قياسيا في فبراير 2022 حيث كانت الأكثر غزارة منذ عام 1900.

فيضانات في عدة دول

وكان لباكستان نصيب من الفيضانات في عام 2022 بعد أن استقبلت أمطارا أكبر من المعتاد بنسبة 784% وكذلك تسجيل أمطار أكثر من المعتاد بنسبة 500%، وامتدت الفيضانات إلى جنوب فرنسا بعد هطول أمطار كثيفة على البلاد، أما السودان فأدت الفيضانات فيها إلى وفاة 112 شخصا، وشمل الوضع الصعب أيضا الصين بعد أن توفي 125 شخصا بسبب الانزلاقات الأرضية في البلاد التي نتجت عن الأمطار الموسمية الغزيرة.