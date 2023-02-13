زلزال تركيا خامس أكثر الهزات الأرضية فتكا في التاريخ.. خلّف أكثر من 35 ألف قتيل

ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أسبوع، إلى 35 ألف قتيل، وفق حصيلة غير نهائية، مما يضع الزلزال، الذي بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر، ضمن أكثر 5 زلازل فتكاً في القرن الـ 21، في الوقت الذي تواصل فيه فرق الإنقاذ لانتشال مزيد من جثث الضحايا، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين محتملين.

في تركيا، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ «أفاد»، في بيان صحفي، اليوم، أن عدد ضحايا الزلزال، الذي ضرب منطقة «كهرمان مرعش»، فجر الإثنين الماضي، ارتفع إلى 29 ألف و605 قتلى، فيما تضاربت التقديرات بشأن ضحايا الزلزال في المحافظات السورية، حيث أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة الضحايا بلغت 5 آلاف و300 قتيل، إلا أن وكالة «تاس» الروسية للأنباء نقلت عن ريك برينان، مدير مكتب الطوارئ، التابع لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا، حتى الآن، تتجاوز 8 آلاف و500 قتيل.

من الصعب إعطاء أرقام دقيقة حتى الآن

وقال مسؤول الصحة العالمية: «من الصعب إعطاء أرقام دقيقة حتى الآن، لأنها تتزايد كل يوم، ونحن ننتظر بيانات دقيقة من الشمال الغربي»، وأضاف أنه بناءً على المعلومات المتوفرة لدى المنظمة، لقى 4 آلاف شخص مصرعهم في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وأصيب نحو 2500 آخرين، بينما في شمال غرب سوريا، بلغ عدد الضحايا 4500 قتيل وأكثر من 7500 مصاب، حتى الآن.

أكثر 10 زلازل دموية منذ عام 2000

ووفق إحصائيات نشرتها شبكة «سكاي نيوز عربية»، فقد جاء زلزال تركيا في المرتبة الخامسة على قائمة أكثر الزلازل فتكاً في القرن الـ 21، والتي ضمت 10 زلازل، هي: