مسؤول أممي: زلزال تركيا وسوريا أسوأ حدث في المنطقة منذ 100 عام

وصل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث إلى مدينة «قهرمان مرعش» التركية، وقال المسؤول الأممي، إن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا أسوأ حدث في المنطقة منذ 100 عام.

تركيا تفتح معبرا مع أرمينيا

من جانهبا، فتحت السلطات التركية، معبرا مع أرمينيا كان مغلقا لـ35 عاما، بهدف استقبال المساعدات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أنقذ رجال الإطفاء في تركيا، بعد 128 ساعة من الزلزال المدمر، رضيعا عمره شهرين في ولاية «هطاي» من تحت الأنقاض.

وفي سوريا، التي تشهد زيارة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، توجه تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى مدينة حلب المنكوبة جراء الزلزال المدمر، واطلع المسؤول على عمليات ترحيل الأنقاض للأبنية المنهارة في حي الشعار المواصلات القديمة بالمدينة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».