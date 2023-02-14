تفاصيل وأسعار تذاكر حفل فرقة أوتوستراد بساقية الصاوي يوم 25 فبراير

تستعد فرقة أوتوستراد الأردنية، لإحياء حفل غنائي كبير، بساقية عبد المنعم الصاوى، وذلك يوم السبت الموافق 25 فبراير الجارى.

تفاصيل حفل أوتوستراد بساقية الصاوي

ويقام حفل أوتوستراد، بساقية الصاوي، فى تمام الساعة السابعة مساء، كما طرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر، والتي جاءت علي فئة واحدة بسعر 250 جنيهًا.

وحرصت الصفحة الرسمية لفرقة أوتوستراد، علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لترويج للحفلة، عن طريق نشرهم صورة بوستر الحفلة، وعلقوا عليها:«جمهور مصر وحشتونا قوي منشوفكم يوم السبت 25 فبراير».

وكانت أحيت الفرقة الأردنية «أوتوستراد»، مؤخرا حفلا غنائيا على مسرح الزمالك، حيثرفع الحفل شعار كامل العدد وسط حضور تجاوز الألفي شخص في إحدى أكبر حفلات الفرقة الأردنية في القاهرة، التي أعادتهم للجمهور بعد غياب قرابة العام عن آخر حفلاتهم في مصر على نفس المسرح.

نجاح أوتوستراد في أغنيتهم الجديدة

وحققت فرقة أوتوستراد نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال طرحهم أغنيتهم الجديدة «بغيابك»، عبر قناتهم الرسمية علي موقع الفيديوهات «إنستجرام»، حيث حققت أكثر من 600 ألف مشاهدة.