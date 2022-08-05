حفل فرقة أوتوستراد الأردنية على مسرح الزمالك يرفع شعار كامل العدد

أحيت الفرقة الأردنية «أوتوستراد» حفلا غنائيا على مسرح الزمالك، في أحدث إطلالة للفرقة أمام الجمهور المصري بعد فترة غياب دامت أكثر من عام.

ورفع الحفل شعار كامل العدد وسط حضور تجاوز الألفي شخص في إحدى أكبر حفلات الفرقة الأردنية في القاهرة، التي أعادتهم للجمهور بعد غياب قرابة العام عن آخر حفلاتهم في مصر على نفس المسرح.

الفرقة بدأت حفلها بأغنية «البير»

وتغنت أوتوستراد بعدد من الأغاني التي حازت على إعجاب الحاضرين، استمرت لمدة ساعتين بدأتها بأغنية «البير» وقدمت خلالها ما يزيد عن 13 أغنية تنوعت بين القديمة والأجدد، من بينها «أنا بكرا معطل» و«استنى شوي» و«اركض ع الجيم»، ختاما برائعتها الشهيرة «راحت يا خال».

وقدمت أوتوستراد أجدد أغانيها «بغيابك»، والتي قدمتها على طريقة موسيقى التسعينات، وتمهد عبرها لمشروع ألبومها الجديد الذي تسعى لإطلاق أغانيه فرادى خلال العام الجاري، ويضم خمس أغنيات.

طارق صبري: أنا من محبي فرقة أوتوستراد

من جانبه، كشف الفنان طارق صبري مؤسس مسرح الزمالك، في بيان، أنه من أشد معجبي فرقة أوتوستراد ويحب موسيقاها التي وصفها بالمميزة والآسرة للمسامع.

وأوضح حرصه على استجابة طلب الجمهور باستضافتهم مرة أخرى على مسرح الزمالك بحفل غنائي ضخم بعد حفلهم الأول العام الماضي، مشيرا إلى أن أوتوستراد تستكمل رؤية المسرح الفنية في نوعية الموسيقى التي يقدمها للحضور من مختلف الأعمار، بالارتكاز على الموسيقى البديلة والمختلفة وتقديمها في صورة بصرية وسمعية مبهرة بتجهيزات المسرح المجددة.

وتعود رحلة أوتوستراد لأكثر من 15 سنة، وحفرت اسمها كواحدة من أشهر الفرق الغنائية في الأردن والعالم العربي، وتعتمد موسيقاها على روح موسيقى الروك مع مزجها بلمسات من الريجي والفانك والبوب، كما تحمل أغانيها طابع البهجة في طريقة الغناء وبساطة وخفة دم كلماتها، وفي حصيلتها 4 ألبومات، ومن أشهر أغانيها «أنا بكرا معطل» و«راحت يا خال».