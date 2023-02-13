قناة «الوثائقية» تستحوذ على سلاسل أفلام عالمية

كشفت قناة «الوثائقية»، التابعة لقطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن نجاحها في الاستحواذ على عدد من الأفلام والسلاسل الوثائقية العالمية المتنوعة، موضحة أنّ بث القناة يبدأ الأحد المقبل 19 فبراير.

ونجحت القناة في التعاون مع شركات من دول العالم المختلفة، مثل «سويسرا، والنمسا، وأمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وهولندا، وبيرو»، من خلال التعاقد المباشر مع الشركات لتوفير مواد وثائقية تغطي موضوعات مختلفة وتقدم محتوى ثري، يعرض للمرة الأولى على الشاشات العربية، ويضع المشاهد المصري في قلب خارطة المواد التلفزيونية ذات الطابع الكوكبي، كي لا ينعزل عن سياق المعارف التي باتت تشكل معالم العصر الحديث.

وقال أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة، إنّ القناة تهدف إلى إتاحة مواد علمية وتاريخية وفنية وسياسية وعسكرية، توفر للمشاهد المصري والعربي إطلالة على العالم ومروياته الكبرى وقضاياه الملحة، وتتيح له النظر بعيون حضارات وثقافات أخرى على الماضي بأكمله.

وعملت قناة «الوثائقية» على الاستفادة من التجارب الثرية للشركات العالمية، وتحويلها إلى تجربة مصرية مختلفة عبر ترجمتها ودبلجتها لتوفر للمشاهد المصري والعربي فرصة للتعرف على الثقافات والإنتاجات المختلفة حول العالم.

وفي هذا الصدد، قال شريف سعيد رئيس «الوثائقية»، إنّ القناة تهدف لإحياء صناعات عدة على هامش صناعة الفيلم الوثائقي، وتهدف في نهاية المطاف لتحويل مصر إلى مركز ثقل إقليمي على مستوى الوثائقيات، إنتاجًا واستحواذًا، وإدارةً للملف ككل.

وأوضح سعيد، أنّ الأفلام والسلاسل الوثائقية المستحوذ عليها تنوعت في موضوعاتها لتغطي طيفًا واسعًا من الاهتمامات المتوقعة والمدروسة للجمهور المصري والعربي بشكل عام، موضحا أنّ الأفلام المستحوذ عليها شكلت مجموعة منتقاة بعناية تغطي موضوعات الحياة البرية والطبيعة، والموضوعات التاريخية ذات الطابع العالمي، إضافة إلى أفلام ذات طابع إنساني تعرض للمرة الأولى في الشاشات العربية.

وتابع رئيس «الوثائقية»، أنّ مجموعة الأفلام الجديدة ضمت سلاسل تقدم موادًا وثائقية حصرية؛ مثل سلسلة أفلام «هتلر كما لم تشاهده من قبل»، والتي تظهر فيها مشاهد تعرض للمرة الأولى، إضافة لمشاهد تم تلوينها بأحدث التقنيات العالمية، توفر للمشاهد المصري والعربي تجربة مشاهدة متفردة، إضافة إلى مجموعة من أفلام الطبيعة والحياة البرية، التي تضع المشاهد في قلب الطبيعة من خلال كاميرات فائقة الجودة، استخدمت للمرة الأولى لتصوير الحياة البرية حول العالم.

وتناولت بعض من هذه الأفلام المستحوذ عليها عبر عقود شراكات عالمية وقعها قطاع الإنتاج الوثائقي مع الكيانات النظيرة، همومًا إنسانية مشتركة، وطموحات وتجارب تعرض للمرة الأولى على الشاشات العربية منها سلسلة أفلام وثائقية عن التجارات غير المشروعة حول العالم، وهي سلسلة من 6 أجزاء تم إنتاجها وتصويرها في عدة دول حول العالم تغطي قارات العالم وتوفر تجربة مشاهدة لم يسبق عرضها على أي قناة مصرية أو عربية.