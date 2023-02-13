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الإعلامي يوسف الحسيني: إطلاق قناة «الوثائقية» تجربة شديدة التميز

كتب:

محمد عزالدين
03:56 ص | الإثنين 13 فبراير 2023
قناة الوثائقية

قناة الوثائقية

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الوثائقيات أو الأفلام التسجيلية من أكثر الأشياء التي يحبها ويتابعها وعمل بها، وفكرة التوثيق عن طريق الأفلام أو المسلسل الوثائقي في حد ذاتها من أبهى وأجمل الأشياء.

إطلاق القناة بعد 7 أيام

وأبدى يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، سعادته بانطلاق قناة «الوثائقية» بعد 7 أيام، قائلا إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن بكل فخر موعد انطلاق القناة الوثائقية المصرية بعد 7 أيام.

وتابع: «مبروك للإعلامي شريف سعيد رئيس القناة، ومبروك للإعلامي أحمد الدريني رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي، ومبروك لينا كمشاهدين ومبروك لينا كناس تعمل في هذا العمل والإعلامي بشكل عام، ومبروك لكل المشاهدين المصريين والعرب عندما يشاهدون هذه القناة».

تجارب سابقة مميزة

وواصل: «أنا متأكد أنها ستكون تجربة شديدة التميز، لأن لدينا التجارب التي قدمت لذلك وهي وحدة الأفلام الوثائقية للشركة على مدار أربع سنوات ماضية، حيث قدمت مجموعة من الأفلام والوثائقيات التي كانت مميزة ولافتة للنظر ولاقت إعجاباً شديداً من الصناع في مصر وخارجها».

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