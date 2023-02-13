الإعلامية إيمان الحصري: إطلاق قناة «الوثائقية» خطوة مهمة ومفيدة

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إنه يتبقى 7 أيام على انطلاق أول قناة وثائقية مصرية تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لافتة إلى أن هذه الخطوة تعد في غاية الأهمية، وتأتي من إيمان الشركة بأهمية الفيلم الوثائقي وصناعته.

خطوة مهمة

وأضافت إيمان الحصري، خلال تقديمها برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، أن هذه التجربة بدأت على شاشة «DMC» من خلال وحدة الأفلام الوثائقية، وعلى مدار الأربع سنوات الماضية قدمت العديد من الأعمال الوثائقية المهمة، والتي لاقت نجاحاً وقبولاً من المشاهدين.

وأوضحت أن وجود قناة كاملة وثائقية خطوة مهمة تعرض فيها على مدار اليوم مجموعة من الأفلام الأعمال الوثائقية، متابعة: «قناة الوثائقية إن شاء الله تكون تجربة ناجحة ومفيدة كما كانت ناجحة في DMC.. سبعة أيام وتبدأ القناة».

تنطلق قناة «الوثائقية»، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في الثامنة مساء 19 فبراير المقبل، على تردد: 12303، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي / H، إذ يفصل الجمهور 7 أيام فقط على بداية بثها.

برمو جديد للقناة

وبثت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «برومو» جديدا للقناة الوثائقية، وتطرق لعدد من الموضوعات التي ستتناولها الأفلام الوثائقية، المقرر لها أن تُبث عبر القناة الجديدة، والمتعلقة بالعديد من المجالات؛ أبرزها المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.

وكتب الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»: «مبروك لمصر.. مبروك للشركة المتحدة.. مبروك للأعزاء أحمد الدريني وشريف سعيد.. عملاق جديد يعلن عن قدومه.. الوثائقية.. الوثيقة كما ترويها مصر».