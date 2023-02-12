«تعليم السويس» يكلف الأمن بتدريب المدارس على خطط الإخلاء بشكل عملي

كلف ياسر عمارة، وكيل وزراة التربية والتعليم في محافظة السويس، إدارة الأمن بالديوان والإدارات التعليمية، بتدريب المدارس على خطط الإخلاء بشكل عملي.

تطبيق معايير وأسس الأمن والسلامة بالمدارس

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، بتطبيق معايير وأسس الأمن والسلامة بالمدارس، مؤكدا أن المديرية ترفع شعار «أمن وسلامة الطالب أهمية قصوى».

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، قد عقد اجتماعا مساء الأحد، بقيادات المديرية، بحضور سيد حمدان، وكيل المديرية، لمناقشة مستجدات الفصل الدراسي الثاني.

وتضمن الاجتماع عددا من النقاط المهمة والمتعلقة بالعملية التعليمية، وبعضها متعلق بأمن وسلامة المنشآت التعليمية والعاملين والطلاب بها من ناحية أخرى.

وحضر اللقاء مديري «عموم التعليم العام والفني، وعموم الإدارات التعليمية الثلاثة والنوعية، والمراحل الدراسية المختلفة»، وموجهي عموم المواد الدراسية المختلفة.

جولات ميدانية على المدارس

يذكر أن ياسر عمارة قد أجرى جولات ميدانية رافقه خلالها سيد حمدان، وكيل المديرية، شملت عددا من مدارس إدارتي جنوب وشمال السويس، بحضور مديري عموم الإدارات التعليمية ومتابعتهم.