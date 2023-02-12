«تعليم السويس» تشدد على عدم قبول أي كتب خارجية بمكتبات المدارس دون مراجعتها

شدد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، على عدم قبول أو ضم أي كتب من متبرع بالمشاركة المجتمعية إلى أرفف المكتبات، إلا بعد فحصها فنيا بلجنة من توجيه المكتبات والتوجيهات المختصة.

عرض أي كتاب على إدارة الأمن

ووجه «عمارة» في تصريحات صحفية، اليوم، بأن يجرى عرض أي كتاب يدخل لطلاب مدارس السويس، على إدارة الأمن، للتأكد من مدى مناسبتها للمرحلة العمرية لطلاب المدرسة، وكذلك تناسبها مع نوعية دراستهم الأكاديمية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، إلى أن ذلك يعد تفعيلا للدور التربوي في الرقابة من أجل الحفاظ على سلامة المعتقدات الوسطية، وعدم السماح بدخول أي أفكار خارجة عن مجتمعنا المصري والوطني الأصيل للطلاب.

انتظام 180 ألف طالب وطالبة بمدارس السويس

وكانت الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، قد شهدت انتظاما في مختلف مدارس السويس، بالمراحل التعليمية كافة وأنواع المدارس المخلفة، وانتظم 180 ألف طالب وطالبة خلال اليوم الأول في الفصل الدراسي الثاني.

من جانبه، أجرى ياسر عمارة، جولات ميدانية، رافقه خلالها سيد حمدان، وكيل المديرية، وشملت عددا من مدارس إدارتي جنوب وشمال السويس، بحضور مديري عموم الإدارات التعليمية ومتابعتهم.

عودة الدراسة لمدرسة السويس الإعدادية بعد توقف لسنوات

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى عودة الدراسة في مدرسة السويس الإعدادية الحديثة بنات، وذلك بعد توقف لسنوات، بسبب أعمال الإحلال والبناء للمباني الرئيسية بها والأسوار، وكذلك العديد من أعمال الصيانات الشاملة بها، ما جعلها صرح يدعو للفخر.

كما جرى تفقد عدد من المرافق وغرف الأنشطة والمعامل والفصول بها، والتأكد من استقرار الدراسة وحسن سير العملية التعليمية.