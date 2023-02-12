رفع تجمعات مياه أمطار الإسكندرية من شوارع الأحياء ومحيط المدارس (صور)

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، وفي محيط المدارس من كافة أحياء الإسكندرية.

وفي هذا الصدد، قامت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية أول تحت إشراف السيد موسى رئيس الحي، بمتابعة أعمال تصريف وكسح مياه الأمطار ومتابعة مدى كفاءة الشنايش بشوارع العامرية وعبد القادر والحرابي بحري وقشوع وشوارع العامرية البلد والطريق الصحراوي.

كسح مياه أمطار الإسكندرية اليوم

وتابع اللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزه أول، تمركزات سيارات الصرف الصحي وعمل محطات الصرف، حيث تم المرور على عدد من الشوارع بنطاق الحي ومتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار.

وقامت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه أمطار الإسكندرية على طول الكورنيش وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

استمرار غرفة عمليات المحافظة

وتابعت هدى أبو كليلة رئيس حي العجمي، أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بعدد من الشوارع بنطاق الحي، فيما تابع محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بعدد من المناطق والشوارع بنطاق الحي، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وتابعت الدكتورة رباب مدني رئيس حي المنتزه ثان، أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بمساكن ضباط طوسون وشارع مصطفى كامل وشارع أسكوت وشارع 25 المستشارين.

وأوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.