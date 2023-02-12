أخبار المدارس غدا في الإسكندرية.. هل يرتبط تسليم الكتب بدفع المصاريف؟

كشف الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أخبار المدارس غدا في الإسكندرية، مؤكدا أن الدراسة ستكون منتظمة لمختلف المراحل التعليمية بداية من رياض الأطفال حتى الثانوية العامة، ومرورا بالابتدائية والإعدادية، وفي كل ذلك تطبق كل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تفاصيل أخبار المدارس غدا

وعن أخبار المدارس غدا في الإسكندرية، أضاف الدكتور عربي أبوزيد لـ«الوطن»، أن الدراسة ستكون دون أي تعطيل، وتبدأ مباشرة من أول اليوم بالإذاعة المدرسية ثم الحصص الدراسية، والتأكيد على جميع المعلمين والمعلمات بضرورة الالتزام الكامل بجدول الحصص وتوزيع المنهج الدراسي، وفق ما جاء من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ونوه مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بأنه جرى عقد اجتماعات مكثفة مع جميع مديري عموم الإدارات التعليمية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وإعلان مجموعة مهمة من التعليمات أبرزها اعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول وإعلانها وعمل الصيانة الشاملة والبسيطة للمدارس، فضلاً عن تفعيل ممارسة الأنشطة الطلابية.

تفعيل اليوم الرياضي في المدارس

وأكد الدكتور عربي أبوزيد، أنه يجرى تفعيل اليوم الرياضي، وفق تعليمات وزير التربية والتعليم في المدارس، وحصص المشاهدة للاستفادة من كل المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة والتي تشرح المقررات الدراسية بطرق مبسطة، وأخيرا الاستعداد الجيد لتطبيق مبادرة إحياء المسرح المدرسي التي تهتم بتنمية مواهب الطلاب.

تفعيل الزيارات الميدانية

ونوه مدير المديرية، بأنه جرى التأكيد على جميع المدارس بضرورة توزيع الكتب الدراسية على الطلاب بدون أي قيد أو شرط، والتأكيد من ممارسة الأنشطة، فضلاً عن تفعيل الزيارات الميدانية لمديري الإدارات التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية، لافتا إلى أن المديرية بها مليون و420 ألف طالب وطالبة لمختلف المراحل التعليمية، مؤكدا أن نسبة حضور الطلاب اليوم للمدارس تجاوزت الـ90%.