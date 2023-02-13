أماكن سقوط الأمطار غدا.. غزيرة ورعدية على 14 محافظة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، حيث تزيد فرص سقوط الأمطار على العديد من المحافظات وتمتد إلى القاهرة الكبرى، وتزداد نسبة سقوط الأمطار في السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، حيث تكون غزيرة إلى رعدية على 14 محافظة، وتصل نسبتها إلى 60% على مدار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، أوضح البيان تعرض محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إلى سقوط أمطار مساءً، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وفيما يتعلق بأماكن سقوط الأمطار غدا في محافظات جنوب الوجه البحري، تشمل «الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية»، وذلك بنسبة تصل إلى 40%، كما تشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية وهي «مطروح، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط»، وتكون غزيرة تصل إلى 60% على مدار اليوم.

فرص سقوط الأمطار غدا الثلاثاء

كما تشهد أيضا محافظات السواحل الشمالية الشرقية وهي دمياط والسويس، سقوط أمطار بنسبة 50% على فترات متفاوتة، بينما تنعدم فرص سقوط الأمطار غدا في محافظات جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

حركة الأمواج غدا الثلاثاء

وعن حركة الأمواج غدا الثلاثاء في البحر المتوسط تكون معتدلة ويصل ارتفاعها إلى مترين، وحركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، فيما يصل ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر إلى 3 أمتار، وتكون مضطربة شمالية غربية.

كما تستمر فرص تكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، مع تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.