الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا.. 9 محافظات بينها الإسكندرية

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا، كما أوضحت أماكن سقوط الأمطار غدا والتي تضم 9 محافظات، وتترواح شدتها من شمال من محافظة إلى أخرى، مع تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد وفرص تكون الثلوج في قمتي جبل موسى وسانت كاترين.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأوضحت الأرصاد أماكن سقوط الأمطار غدا في محافظات «الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، مطروح، دمياط، الدقهلية، الغربية»، وذلك بنسبة تصل إلى 40% على مدار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وجاءت أماكن سقوط الأمطار غدا في محافظات السواحل الشمالية الشرقية وهما «بورسعيد، السويس»، وتتراوح نسبة فرص سقوط الأمطار من 30 إلى 40% على فترات متفاوتة، على أن تبدأ سقوط على تلك المحافظات بداية من الساعات القادمة حتى غدا.

فرص سقوط الأمطار غدا

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار موجة الصقيع على أن مختلف المحافظات، وتستمر انخفاض الحرارة في شمال الصعيد حيث سجلت الصغرى أقل من 10 درجات في محافظات المنيا حيث سجلت 5 درجات.

وعن حركة الأمواج في البحر الأحمر، غدا الاثنين، تكون معتدلة إلى مضطربة ويتراوح ارتفاع إلى 3 أمتار ويكون اتجاهها شمالية غربية، وفيما يتعلق بحالة الأمواج في البحر المتوسط تكون معتدلة ويتراوح ارتفاعها من 1.5 متر إلى 2 متر ويكون اتجاهها شمالية شرقية إلى شمالية غربية.