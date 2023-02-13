وفاة رائدة ريفية أثناء عملها في مدرسة بالشرقية.. «توقف قلبها فجأة»

توفيت رائدة ريفية أثر إصابتها بتوقف عضلة القلب أثناء مباشرة عملها ضمن فريق مبادرة فحص وعلاج أمراض السمنة والتقزم بمدرسة عبدالعاطي دهشان الابتدائية في بلبيس بمحافظة الشرقية.

وفاة رائدة ريفية أثناء عملها بالشرقية

وأصدرت مديرية الصحة بالشرقية بيانا نعت فيه الرائدة الريفية، وجاء فيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، يتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملون بمديرية الشئون الصحية، وجميع العاملين بالإدارة الصحية ببلبيس، بخالص العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الزميلة حبيبة السيد راشد، الرائدة الريفية بوحدة بساتين بركات التابعة للإدارة الصحية ببلبيس، والتي وافتها المنية اليوم إثر توقف عضلة القلب».

سبب وفاة الرائدة الريفية في بلبيس

وأشار البيان إلى أن الراحلة لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء عملها ضمن فريق مبادرة فحص وعلاج أمراض السمنة والتقزم بمدرسة عبدالعاطي دهشان الابتدائية ببلبيس.

واختتم البيان: «نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون».

وشيع الأهالي الفقيدة الراحلة وسط حالة من الحزن في مشهد عكس الوداع المؤلم للمتوفاة التي اشتهرت بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق.